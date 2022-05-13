Четверть россиян пользуются заблокированными соцсетями через VPN, 39 % отказались от них принципиально

Согласно результатам проведённого банком «Открытие» исследования, четверть жителей России продолжают пользоваться заблокированными в стране социальными сетями Facebook * и Instagram * . Исследование проводилось с 4 по 11 мая среди граждан в возрасте от 18 до 65 лет. В опросе принимали участие жители городов с населением более 100 тыс. человек.

Как сообщает агентство ТАСС, треть опрошенных сократили посещение запрещённых сервисов, но 26 % продолжают посещение Facebook * , Instagram * и других ресурсов поскольку отсутствует законодательный запрет на их использование. Больше всего желающих обойти ограничения в Московском регионе (30 %) и на Урале (32 %), а меньше всего путями обхода пользуются в Южном федеральном округе (15 %). Примечательно, что 39 % опрошенных принципиально перестали пользоваться Facebook * , Instagram * и другими ресурсами после их блокировки. В этом отношении наиболее принципиальными оказались жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (48 %), а реже всего такие решения принимали на Дальнем Востоке и Северном Кавказе (21 % и 29 % соответственно). Кроме того выяснилось, что 5 % респондентов перестали пользоваться заблокированными соцсетями из страха.

Согласно результатам исследования, 90 % опрошенных пользуются социальными сетями более 5 лет, причём российскими «ВКонтакте» и «Одноклассниками» — 88 %, а ещё 4 % начали пользоваться отечественными решениями после блокировки зарубежных. 6 % опрошенных не намерены пользоваться российскими соцсетями принципиально, а 2 % — не пользуются, но намерены начать это делать.

В результате опроса о маркетплейсах приложений 71 % респондентов сообщили, что намерены пользоваться российскими альтернативами площадок Apple и Google, 9 % считают, что сопоставимые аналоги у России создать не получится, а 8 % настойчивы в стремлении искать способы пользоваться маркетплейсами Google и Apple в дальнейшем. При этом 11 % не пользуются никакими маркетплейсами вообще.