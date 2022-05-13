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На основе водорослей создан генератор размером с батарейку AA — он целый год питал электронику на чипе Arm

Учёные из Кембриджского университета разработали и испытали миниатюрный генератор электрической энергии на основе водорослей. Устройство размерами с обычный элемент питания типа АА около года питало контроллер для Интернета вещей на процессоре Arm Cortex M0+. Для работы генератора достаточно комнатного освещения и тепла. Он не нуждается в обслуживании и абсолютно экологически чист. Как говорится: поставил и забыл.

Источник изображения: Paolo Bombelli

Источник изображения: Paolo Bombelli

Генератор представляет собой небольшой прозрачный контейнер с водой, в которую учёные поместили определённый вид сине-зелёных водорослей. Боковые стенки контейнера из алюминия играют роль электродов. Под воздействием света и некоторое время в темноте водоросли запускают процесс фотосинтеза — электрохимической реакции, в процессе которой из воды и углекислого газа под воздействием света вырабатывается кислород, нарастает органика и появляются свободные электроны. Предложенная учёными система транспорта электронов оказалась настолько эффективной, что её хватило на питание маломощной электроники в течение длительного срока.

В статье в журнале Energy & Environmental Science исследователи заявили, что генератор на основе водорослей был под наблюдением в течение шести месяцев, но он продолжал работать и после эксперимента и это длится уже больше года. Генератор не требует обслуживание и в роли источника питания устройств с подключением к интернету может в будущем сыграть важную роль. Его мощности от микроватт до милливатт хватит для длительной работы миллиардов датчиков с подключением к сети — на такое батареек не напасешься, либо устанешь их менять. Идея работает. Осталось воплотить её в жизнь.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, окружающая среда,
Теги: энергетика, интернет вещей
энергетика, интернет вещей
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