Япония расширила список технологий, запрещённых для экспорта в Россию — от 3D-принтеров до квантовых компьютеров

Японские власти пополнили уже существующий перечень технологий и товаров, запрещённых для экспорта в Россию. В частности, не так давно сообщалось о прекращении поставок полупроводников, а теперь список пополнился различными типами высокотехнологичных решений, от 3D-принтеров до средств проведения квантовых вычислений. Ограничения уже одобрены властями и вступят в силу 20 мая.

По данным ресурса Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, бизнесу запретили продавать в Россию:

квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также комплектующие к ним;

микроскопы;

оборудование для моделирования (3D-принтеры) и расходные материалы для них;

оборудование для производства OLED-элементов;

оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем;

решения для производства водородного топлива;

вакуумные насосы;

охлаждающее оборудование для экстремально низких температур, а также его компоненты;

устройства ЧПУ для станков;

полимеры.

Как сообщает «Коммерсант», в результате уже введённых санкций, затронувших как российских физических лиц, так и бизнес и организации, потери только семи крупнейших корпораций Страны восходящего солнца уже превысили $2 млрд.