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Япония расширила список технологий, запрещённых для экспорта в Россию — от 3D-принтеров до квантовых компьютеров

Японские власти пополнили уже существующий перечень технологий и товаров, запрещённых для экспорта в Россию. В частности, не так давно сообщалось о прекращении поставок полупроводников, а теперь список пополнился различными типами высокотехнологичных решений, от 3D-принтеров до средств проведения квантовых вычислений. Ограничения уже одобрены властями и вступят в силу 20 мая.

Источник изображения: ZMorph3D/pixabay.com

Источник изображения: ZMorph3D/pixabay.com

По данным ресурса Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, бизнесу запретили продавать в Россию:

  • квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также комплектующие к ним;
  • микроскопы;
  • оборудование для моделирования (3D-принтеры) и расходные материалы для них;
  • оборудование для производства OLED-элементов;
  • оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем;
  • решения для производства водородного топлива;
  • вакуумные насосы;
  • охлаждающее оборудование для экстремально низких температур, а также его компоненты;
  • устройства ЧПУ для станков;
  • полимеры.

Как сообщает «Коммерсант», в результате уже введённых санкций, затронувших как российских физических лиц, так и бизнес и организации, потери только семи крупнейших корпораций Страны восходящего солнца уже превысили $2 млрд.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, разработка и производство электроники, 3D-технологии,
Теги: санкции, россия, япония
санкции, россия, япония
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