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HP представила ноутбук ZBook Studio G9 с процессором Intel Core i9-12900HK и мощной графикой NVIDIA

Компания НР расширила ассортимент портативных компьютеров, анонсировав мобильную рабочую станцию ZBook Studio G9 на аппаратной платформе Intel Alder Lake.

Источник изображений: НР

Источник изображений: НР

Ноутбук оборудован 16-дюймовым дисплеем с разрешением 3840 × 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Доступны модификации с поддержкой сенсорного управления и без.

Максимальная конфигурация включает процессор Core i9-12900HK с 14 ядрами — шесть производительных и восемь энергоэффективных. Тактовая частота при использовании технологии Turbo Boost Max 3.0 достигает 5,0 ГГц.

Допускается установка дискретного графического ускорителя NVIDIA RTX A5500 или NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Объём оперативной памяти DDR5-4800 достигает 64 Гбайт. Твердотельный накопитель M.2 PCIe 4 имеет ёмкость до 4 Тбайт.

Устройство оборудовано адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, аудиосистемой с четырьмя динамиками, двумя микрофонами, интерфейсами Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A и стандартным аудиогнездом. Продажи начнутся в июне; о цене пока не сообщается.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: hp, ноутбук, лэптоп
hp, ноутбук, лэптоп
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