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HP представила монитор Z24m G3 формата QHD с выдвижной веб-камерой

Компания НР представила монитор Z24m G3, который наилучшим образом подойдёт тем, кому регулярно приходится пользоваться видеосвязью. Продажи стартуют в июне, но о цене пока не сообщается.

Источник изображений: HP

Источник изображений: HP

Новинка выполнена на матрице IPS формата QHD с разрешением 2560 × 1440 пикселей и соотношением сторон 16:9. Частота обновления достигает 90 Гц.

В верхней части располагается выдвижная 5-мегапиксельная камера Windows Hello. Кроме того, в оснащение входят два микрофона со средствами шумоподавления и два динамика. Это позволяет проводить сеансы видеосвязи без дополнительного оборудования.

Панель обладает яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1 и временем отклика 5 мс. Предусмотрены интерфейсы USB Type-C, SuperSpeed USB Type-C, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, четыре порта SuperSpeed USB Type-A и гнездо для сетевого кабеля RJ45.

Кроме того, анонсирован монитор HP Z24q G3 со схожими характеристиками, но без функций видеоконференцсвязи. Он поступит в продажу в текущем месяце по цене $374.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: hp, монитор
hp, монитор
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