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Третий крупный патч добавил в Deathloop фоторежим и настройки доступности

Издательство Bethesda Softworks и разработчики из студии Arkane сообщили о выпуске третьего крупного обновления для своего приключенческого шутера с роглайк-элементами Deathloop.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

Одной из двух основных особенностей патча стал фоторежим, с помощью которого игроки смогут настраивать параметры снимков. Инструмент открывается из меню паузы или по нажатии горячей клавиши, но только в одиночном режиме.

Фоторежим позволяет скрывать героев и внутриигровые сообщения, менять персонажам облики (даже на те, что ещё не разблокированы), переключаться между видом от первого и третьего лица, накладывать стикеры (40 на выбор) и рамки (14).

Вторым значимым нововведением обновления оказалась интеграция в Deathloop настроек доступности. Дополнительные опции расположены в разделе «Специальные возможности» меню параметров.

В частности, добавили возможность установить число «Реприз» (до бесконечного), включить фиксацию при прицеливании, снизить сложность сражений, изменить скорость игры (до 50 %) и активировать паузу при открытии кругового меню.

Полный список изменений, вносимых патчем, а также исчерпывающий перечень возможностей фоторежима и настроек доступности можно посмотреть в Steam. С обновлением в Deathloop также дебютировала технология AMD FSR 2.0.

Deathloop вышла 14 сентября 2021 года на PC (Steam, Bethesda Launcher) и PS5. По сюжету наёмнику Кольту Вану предстоит выбраться из временной петли на острове Чёрный риф, убив за один день восьмёрку идеологов.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Премьера, Моды, патчи, дополнения, PlayStation,
Теги: deathloop, arkane studios, bethesda softworks, шутер, роглайк
deathloop, arkane studios, bethesda softworks, шутер, роглайк
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