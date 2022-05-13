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Крупнейший в мире стейблкоин Tether ненадолго подешевел ниже номинала

Tether, крупнейшая в мире криптовалюта с привязкой к доллару, накануне подешевела до $0,95, но через полдня отыграла падение и начала торговаться по $0,998. Инцидент связывают с девальвацией TerraUSD, другого стейблкоина. Некоторые трейдеры решили воспользоваться падением Tether и заработали на нём.

Источник изображения: tether.to

Источник изображения: tether.to

Снижение цены стейблкоина Tether произошло после того, как ещё одна привязанная к доллару криптовалюта TerraUSD подешевела до $0,30 и вызвала опасения, что в дальнейшем события будут развиваться по цепной реакции. Однако ключевое отличие TerraUSD состоит в том, что она не обеспечена реальными денежными средствами. Тем не менее, аналитик криптовалютного брокера Aplo Николас Боннет (Nicholas Bonnet) сообщил, что некоторые трейдеры воспользовались ситуацией и начали скупать подешевевшие токены Tether и обменивать их по номиналу.

В мире криптовалют стейблкоины являются своеобразным аналогом банковских счетов, на которых инвесторы могут хранить свои средства в периоды острой нестабильности рынка. Tether и USDC, два крупнейших стейблкоина, обеспечены хранящимися в резерве реальными деньгами, на которые инвесторы могут обменять свои цифровые активы, когда желают вывести средства.

Тем не менее, участники рынка уже давно выражали сомнения, что у выпустившей криптовалюту компании Tether достаточно активов, чтобы поддерживать привязку токенов к доллару. Впоследствии при участии генпрокурора штата Нью-Йорк выяснилось, что в резерве Tether присутствуют не только денежные средства, но и ценные бумаги. После этого компания начала сокращать долю ценных бумаг и пообещала продолжить эту линию.

Технический директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) в ответ на инцидент заявил, что владельцы криптовалюты всегда смогут погашать свои токены по цене $1. После внезапного падения курса компания по заявкам инвесторов уже выкупила цифровых активов на $300 млн и готовится погасить их ещё на $2 млрд, подтверждая тем самым их стабильность.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: криптовалюта, стейблкоины, tether
криптовалюта, стейблкоины, tether
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