Twitter прекратила приём на работу новых сотрудников и неожиданно уволила двух топ-менеджеров

Генеральный директор Twitter Параг Агарвал (Parag Agrawal) анонсировал приостановку приёма на работу новых сотрудников, а также сокращение расходов в целом на фоне общемирового ухудшения экономической ситуации и периода неопределённости, предшествующего покупке соцсети Илоном Маском (Elon Musk). Кроме того, компания лишилась двух топ-менеджеров неожиданно для них самих.

Помимо того, что прекратится набор новых сотрудников, по данным внутренней инструкции, добытой Bloomberg по своим каналам, компания может отменить уже сделанные предложения о работе. Это не касается критически важных для бизнеса позиций. Кроме того, планируется экономия на бизнес-поездках, услугах консалтинга и маркетинге.

По словам Агарвала, одной из главных причин изменений стали события на Украине, а также перебои в цепочках поставок — неким образом это повлияло на показатели бизнеса Twitter. Тем не менее, масштабных сокращений не ожидается, хотя руководство продолжит оптимизировать бизнес.

Неприятным сюрпризом для топ-менеджеров стало неожиданное увольнение директора по работе с потребителями Кайвона Бейкпура (Kayvon Beykpour), а также директора по управлению доходами Брюса Фалька (Bruce Falck). «Правда в том, что я не так и не в это время представлял уход из Twitter. Параг попросил меня уйти после того, как сообщил, что он намерен направить деятельность команды в другом направлении», — написал Бейкпур в социальной сети.

Выполнением обязанностей обоих топ-менеджеров займётся вице-президент по продуктам Twitter Джей Салливан (Jay Sullivan), в ходе недавних корпоративных мероприятий заявлявший о необходимости сконцентрироваться на меньшем числе проектов.

При этом вероятный будущий владелец Илон Маск пока не оказывает никакого влияния на процесс принятия решений в компании, а на завершение покупки могут уйти месяцы. Подобное положение оставляет сотрудников и руководителей в состоянии полной неопределённости, поскольку им неизвестно, какие направления будут приоритетными при новом владельце.