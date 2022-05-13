3DNews Новости Software Социальные сети Twitter прекратила приём на работу новых...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Twitter прекратила приём на работу новых сотрудников и неожиданно уволила двух топ-менеджеров

Генеральный директор Twitter Параг Агарвал (Parag Agrawal) анонсировал приостановку приёма на работу новых сотрудников, а также сокращение расходов в целом на фоне общемирового ухудшения экономической ситуации и периода неопределённости, предшествующего покупке соцсети Илоном Маском (Elon Musk). Кроме того, компания лишилась двух топ-менеджеров неожиданно для них самих.

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Помимо того, что прекратится набор новых сотрудников, по данным внутренней инструкции, добытой Bloomberg по своим каналам, компания может отменить уже сделанные предложения о работе. Это не касается критически важных для бизнеса позиций. Кроме того, планируется экономия на бизнес-поездках, услугах консалтинга и маркетинге.

По словам Агарвала, одной из главных причин изменений стали события на Украине, а также перебои в цепочках поставок — неким образом это повлияло на показатели бизнеса Twitter. Тем не менее, масштабных сокращений не ожидается, хотя руководство продолжит оптимизировать бизнес.

Неприятным сюрпризом для топ-менеджеров стало неожиданное увольнение директора по работе с потребителями Кайвона Бейкпура (Kayvon Beykpour), а также директора по управлению доходами Брюса Фалька (Bruce Falck). «Правда в том, что я не так и не в это время представлял уход из Twitter. Параг попросил меня уйти после того, как сообщил, что он намерен направить деятельность команды в другом направлении», — написал Бейкпур в социальной сети.

Выполнением обязанностей обоих топ-менеджеров займётся вице-президент по продуктам Twitter Джей Салливан (Jay Sullivan), в ходе недавних корпоративных мероприятий заявлявший о необходимости сконцентрироваться на меньшем числе проектов.

При этом вероятный будущий владелец Илон Маск пока не оказывает никакого влияния на процесс принятия решений в компании, а на завершение покупки могут уйти месяцы. Подобное положение оставляет сотрудников и руководителей в состоянии полной неопределённости, поскольку им неизвестно, какие направления будут приоритетными при новом владельце.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Стоимость акций компании рухнула на 20 %
Регуляторы США запустили расследование обстоятельств покупки Илоном Маском первого пакета акций Twitter
Джек Дорси не готов возглавить Twitter после покупки компании Илоном Маском
Илон Маск уже подписал соглашение, определяющее политику Twitter на территории Европы
Цифровой фестиваль Summer Game Fest в этом году снова откроет масштабное шоу с анонсами и эксклюзивными показами
TeamViewer ушёл из России и Беларуси — сервис удалённого доступа уже перестал работать в этих странах
Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: twitter, социальная сеть
twitter, социальная сеть
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 49
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов (2022): Apple iPhone 13 Pro Max, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra 47
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 30
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 3

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Курс криптовалюты Luna за несколько дней рухнул с $85 до $0,005
Регуляторы США запустили расследование обстоятельств покупки Илоном Маском первого пакета акций Twitter
В Китае испытали ракетный детонационный двигатель на недорогом углеводородном топливе
Инженерный образец настольного восьмиядерного Ryzen 7000 (Raphael) отметился в тесте с частотой 5,2 ГГц и встроенной графикой
Большое обновление: состоялся релиз российской ОС «Альт Рабочая станция К» 10
Во «ВКонтакте» появится марктеплейс NFT-токенов 19 мин.
Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Стоимость акций компании рухнула на 20 % 26 мин.
NASA будет обучать астронавтов жизни на Марсе в виртуальной реальности на движке Unreal Engine 5 56 мин.
26 мая Age of Empires III: Definitive Edition получит цивилизации Италии и Мальты, два новых режима и первые исторические карты 2 ч.
«ВКонтакте» разрешила использовать свою видеоплатформу в сторонних сервисах 2 ч.
В следующем году может появиться глобальный криптовалютный регулятор 2 ч.
Скоро Diablo III исполнится 10 лет — аудитория игры превысила 65 млн человек 3 ч.
Видео: новый трейлер симулятора университета Two Point Campus посвятили курсу шпионажа 4 ч.
Криптовалютная лихорадка: биткоин вернул себе цену в $30 тыс. 4 ч.
Опубликованные инсайдером скриншоты новой Silent Hill заблокировали по требованию правообладателя 4 ч.
Марк Цукерберг продемонстрировал работу VR-гарнитуры Project Cambria 13 мин.
xFusion представила блок питания на транзисторах GaN для дата-центров — 3000 Вт в компактном корпусе и 80 Plus Titanium 23 мин.
Starlink уже доступен в 32 странах и теперь новые клиенты получают оборудование немедленно 36 мин.
Lexar анонсировала память Ares DDR5 OC с частотой 5200 МГц 49 мин.
MediaTek представила флагманский процессор Genio 1200 для Интернета вещей 53 мин.
Apple пригласила ограниченный круг разработчиков для очного участия в WWDC 2022 57 мин.
Oppo вскоре представит планшет Pad Air с чипом Snapdragon 680 и дизайном последних iPad 2 ч.
Американские учёные впервые в истории вырастили растения в лунном грунте 2 ч.
Western Digital представила 162-слойную флеш-память BiCS6 и анонсировала чипы памяти из более чем 200 слоёв 2 ч.
Представлена проводная гарнитура Corsair HS55 Stereo ценой в $60 3 ч.