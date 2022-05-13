Adata представила накопитель Legend 850 PCIe 4.0 x4 M.2 2280 и его специальную версию

Компания Adata Technology объявила о выпуске твердотельного накопителя (SSD) Legend 850 PCIe 4.0 x4 в популярном форм-факторе M.2 2280. Кроме того, анонсирована его специальная версия в необычном исполнении, о подготовке которой сообщалось в начале мая.

Новинка обеспечивает скорости последовательных чтения и записи до 5000/4500 Мбайт/с. Значение IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт составляет до 400 000, при произвольной записи — до 550 000.

«Кроме того, благодаря LDPC (коду проверки чётности с низкой плотностью) и 256-битному шифрованию AES пользователи могут быть уверены, что их данные останутся точными и в безопасности», — говорит разработчик.

Лимитированная версия устройства получила оформление, которое разработал немецкий графический дизайнер Мистер Фред. Уникальный в своём роде модуль с красочным узором будет выпущен ограниченным тиражом в 520 единиц и поступит в продажу в июне. Пока называется один вариант вместимости — 512 Гбайт.

Новинки проходят строгий процесс проверки и тестирования для обеспечения надёжности. На накопители предоставляется пятилетняя гарантия.