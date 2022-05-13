3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Adata представила накопитель Legend 850 ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Adata представила накопитель Legend 850 PCIe 4.0 x4 M.2 2280 и его специальную версию

Компания Adata Technology объявила о выпуске твердотельного накопителя (SSD) Legend 850 PCIe 4.0 x4 в популярном форм-факторе M.2 2280. Кроме того, анонсирована его специальная версия в необычном исполнении, о подготовке которой сообщалось в начале мая.

Источник изображений: Adata Technology

Источник изображений: Adata Technology

Новинка обеспечивает скорости последовательных чтения и записи до 5000/4500 Мбайт/с. Значение IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт составляет до 400 000, при произвольной записи — до 550 000.

«Кроме того, благодаря LDPC (коду проверки чётности с низкой плотностью) и 256-битному шифрованию AES пользователи могут быть уверены, что их данные останутся точными и в безопасности», — говорит разработчик.

Лимитированная версия устройства получила оформление, которое разработал немецкий графический дизайнер Мистер Фред. Уникальный в своём роде модуль с красочным узором будет выпущен ограниченным тиражом в 520 единиц и поступит в продажу в июне. Пока называется один вариант вместимости — 512 Гбайт.

Новинки проходят строгий процесс проверки и тестирования для обеспечения надёжности. На накопители предоставляется пятилетняя гарантия.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ADATA представила компактный внешний SSD SE880 с интерфейсом USB 3.2 Gen2 x2
ADATA выпустила RDIMM-модули DDR5 для серверов и AIoT-устройств
ADATA представила флеш-карту Premier Extreme SDXC SD7.0, которая быстрее доступных SSD
Samsung и Western Digital договорились довести зональное хранение данных до отраслевого стандарта
Apple рассмотрит возможность использования памяти YMTC китайского производства
G.Skill анонсировала комплект памяти DDR5-6000 CL30 ёмкостью 64 Гбайт
Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: adata, ssd, твердотельный накопитель, накопитель
adata, ssd, твердотельный накопитель, накопитель
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 50
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов (2022): Apple iPhone 13 Pro Max, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra 47
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 30
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 3

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Курс криптовалюты Luna за несколько дней рухнул с $85 до $0,005
Регуляторы США запустили расследование обстоятельств покупки Илоном Маском первого пакета акций Twitter
В Китае испытали ракетный детонационный двигатель на недорогом углеводородном топливе
Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Стоимость акций компании рухнула на 20 %
Большое обновление: состоялся релиз российской ОС «Альт Рабочая станция К» 10
Во «ВКонтакте» появится марктеплейс NFT-токенов 31 мин.
NASA будет обучать астронавтов жизни на Марсе в виртуальной реальности на движке Unreal Engine 5 2 ч.
26 мая Age of Empires III: Definitive Edition получит цивилизации Италии и Мальты, два новых режима и первые исторические карты 2 ч.
«ВКонтакте» разрешила использовать свою видеоплатформу в сторонних сервисах 2 ч.
В следующем году может появиться глобальный криптовалютный регулятор 3 ч.
Скоро Diablo III исполнится 10 лет — аудитория игры превысила 65 млн человек 3 ч.
Видео: новый трейлер симулятора университета Two Point Campus посвятили курсу шпионажа 4 ч.
Криптовалютная лихорадка: биткоин вернул себе цену в $30 тыс. 4 ч.
Опубликованные инсайдером скриншоты новой Silent Hill заблокировали по требованию правообладателя 4 ч.
Twitter прекратила приём на работу новых сотрудников и неожиданно уволила двух топ-менеджеров 5 ч.
Марк Цукерберг продемонстрировал работу VR-гарнитуры Project Cambria 25 мин.
xFusion представила блок питания на транзисторах GaN для дата-центров — 3000 Вт в компактном корпусе и 80 Plus Titanium 35 мин.
Starlink уже доступен в 32 странах и теперь новые клиенты получают оборудование немедленно 48 мин.
Lexar анонсировала память Ares DDR5 OC с частотой 5200 МГц 2 ч.
MediaTek представила флагманский процессор Genio 1200 для Интернета вещей 2 ч.
Apple пригласила ограниченный круг разработчиков для очного участия в WWDC 2022 2 ч.
Инженерный образец настольного восьмиядерного Ryzen 7000 (Raphael) отметился в тесте с частотой 5,2 ГГц и встроенной графикой 2 ч.
Oppo вскоре представит планшет Pad Air с чипом Snapdragon 680 и дизайном последних iPad 2 ч.
Американские учёные впервые в истории вырастили растения в лунном грунте 3 ч.
Western Digital представила 162-слойную флеш-память BiCS6 и анонсировала чипы памяти из более чем 200 слоёв 3 ч.