Toshiba заключила соглашения о конфиденциальности с 10 потенциальными инвесторами

Собрание акционеров в марте не утвердило план реструктуризации Toshiba, и теперь японская корпорация должна к июню рассмотреть предложения о приватизации, для чего уже наняла финансовых консультантов. К настоящему моменту соглашения о конфиденциальности заключены с 10 потенциальными инвесторами, заявки от прочих будут приниматься до 30 мая.

Как уточняет Bloomberg, к уже нанятым консультантам Nomura Holdings присоединились JPMorgan Chase и Mizuho Financial Group. Заявки от инвесторов и желающих принять участие в приватизации Toshiba принимаются с прошлого месяца, и в настоящее время с десятью из них уже подписаны соглашения о конфиденциальности. Это сделано для того, чтобы сторонние компании получили доступ к финансовой отчётности Toshiba, но не передавали чувствительную информацию третьим лицам.

Среди потенциальных участников приватизации начали формироваться инвестиционные альянсы. Например, Blackstone и KKR & Co могут объединить усилия в выкупе акций Toshiba, равно как и CVC Capital Partners и Bain Capital. Последняя, как известно, в 2018 году возглавила консорциум инвесторов, купивший активы Toshiba Memory, которые позднее легли в основу компании Kioxia.

В эту пятницу Toshiba также отложила утверждение нового состава директоров, поскольку некоторые внешние кандидаты вызвали у руководства корпорации подозрение в связи с близостью к отдельным наиболее активным институциональным инвесторам, являющимся акционерами Toshiba. На рассмотрение нового состава директоров теперь потребуется дополнительное время.