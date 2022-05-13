Криптовалютная лихорадка: биткоин вернул себе цену в $30 тыс.

Биткоин отыграл часть продолжительного падения последнего времени. Криптовалюта вернулась на отметку в $30 тыс., вернув себе около 3 тысяч долларов стоимости. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

За сутки токен подорожал на 9 %. В моменте его цена поднималась до $30,9 тыс., однако позже скорректировалась до $30,1 тыс. Вероятно, это связано с незначительным укреплением биржевых индексов за последние сутки, включая технологическую биржу Nasdaq.

Днём ранее курс криптовалюты опускался ниже $27 тыс. В моменте цена биткоина составляла $26,2 тыс. за штуку. Столь стремительное падение связано с высоким уровнем инфляции в США, которая в последний месяц составила 8,3 %. Вероятно, это напугало инвесторов, что привело к избавлению от рискованных активов.