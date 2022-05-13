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Илон Маск пытается найти возможность не закладывать акции Tesla при покупке Twitter

Сбор средств на покупку Twitter в сумме около $44 млрд для богатейшего человека планеты, коим считают Илона Маска (Elon Musk), оказался не совсем тривиальной задачей. Заёмные средства он собирался привлекать под залог принадлежащих ему акций Tesla, но конъюнктура способствует исключению этого источника финансирования сделки.

Источник изображения: Saturday Night Live Show

Источник изображения: Saturday Night Live Show

Недавно мы сообщали, что Morgan Stanley по заказу Маска удалось привлечь не менее $1 млрд средств инвесторов, которые в дальнейшем хотели бы конвертировать дебиторскую задолженность в акции Twitter по выгодной цене. Теперь Bloomberg уточняет, что объём привлекаемых по такой схеме средств удалось увеличить до $6 млрд. По сути, это означает, что Илону Маску при наличии такого источника финансирования не придётся закладывать принадлежащие ему акции Tesla.

Ранее глава компании продал акций Tesla на сумму около $8,5 млрд, примерно $8 млрд ему предоставят компаньоны, готовые участвовать в приватизации Twitter, поэтому недостающая сумма, которую Илон Маск собирался покрыть занятыми под залог акций Tesla средствами, стремительно уменьшается. Курс акций Tesla за последние пять дней снизился на 15 %, и при сохранении такой динамики в среднесрочной перспективе Маску пришлось бы продать часть акций, чтобы уменьшить связанные с обесцениванием залога риски. Он явно хочет этого избежать, поэтому ищет другие источники финансирования сделки с Twitter.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, слухи,
Теги: илон маск, twitter, tesla, акции, финансы
илон маск, twitter, tesla, акции, финансы
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