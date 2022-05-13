Видео: новый трейлер симулятора университета Two Point Campus посвятили курсу шпионажа

Издательство Sega и разработчики из Two Point Studios представили новый геймплейный трейлер своего грядущего симулятора Two Point Campus. Видеоролик посвящён курсу шпионажа, на который смогут записаться будущие студенты университета.

Будущим шпионам из Two Point Campus предстоит освоить управление дронами и стрельбу по мишеням. Учащимся также нужно будет уметь преодолевать препятствия и учиться полётам на реактивных ранцах.

Ранее, напомним, разработчики Two Point Campus рассказывали о курсе археологии, посетители которого смогут проводить раскопки с помощью различных инструментов.

Two Point Campus поступит в продажу 9 августа, поскольку в прошлом месяце разработчики и издатель объявили о вынужденном переносе релиза с 17 мая. Дополнительное время будет потрачено на оптимизацию и доведение до ума версий для всех целевых платформ.

Two Point Campus создаётся для PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Игра предложит обустроить университет, выбирать курсы, нанимать профессоров, изучать студентов и удовлетворять их нужды.