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Видео: новый трейлер симулятора университета Two Point Campus посвятили курсу шпионажа

Издательство Sega и разработчики из Two Point Studios представили новый геймплейный трейлер своего грядущего симулятора Two Point Campus. Видеоролик посвящён курсу шпионажа, на который смогут записаться будущие студенты университета.

Источник изображения: Two Point Studios

Источник изображения: Two Point Studios

Будущим шпионам из Two Point Campus предстоит освоить управление дронами и стрельбу по мишеням. Учащимся также нужно будет уметь преодолевать препятствия и учиться полётам на реактивных ранцах.

Ранее, напомним, разработчики Two Point Campus рассказывали о курсе археологии, посетители которого смогут проводить раскопки с помощью различных инструментов.

Two Point Campus поступит в продажу 9 августа, поскольку в прошлом месяце разработчики и издатель объявили о вынужденном переносе релиза с 17 мая. Дополнительное время будет потрачено на оптимизацию и доведение до ума версий для всех целевых платформ.

Two Point Campus создаётся для PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Игра предложит обустроить университет, выбирать курсы, нанимать профессоров, изучать студентов и удовлетворять их нужды.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Стратегия, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: симулятор, two point studios, two point campus
симулятор, two point studios, two point campus
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