26 мая Age of Empires III: Definitive Edition получит цивилизации Италии и Мальты, два новых режима и первые исторические карты

Разработчики из Tantalus Media и Forgotten Empires раскрыли дату выхода DLC Knights of the Mediterranean для Age of Empires III: Definitive Edition. Цивилизации Италии и Мальты, первый комплект исторических карт, два новых режима и другой контент появятся в стратегии 26 мая.

«Объедините богатую, но раздробленную Италию, — призывают разработчики. — Новые поселенцы стекаются в вашу процветающую империю с каждым технологическим прорывом, а архитекторы бесплатно строят здания. Закладывайте ресурсы в ломбарде, чтобы оптимизировать экономику, или постройте величественную базилику и укрепите вашу армию папскими солдатами. Используйте надёжно защищённых павезьеров, чтобы заманить противников в засаду берсальеров, или подставьте их под мощные удары копий эльмети».

«Защищайте Средиземноморье от вторжений с помощью уникальных укреплений, надевайте сияющие доспехи, обстреливайте противника издалека из стационарных орудий, — гласит описание Мальты. — С метателями огня и двуручными мечами можно выиграть битву, а превосходная логистика командования принесёт победу в войне. К счастью, у вас есть и то, и другое! Порох может отсыреть во время морских сражений на галерах ордена, но вашим арбалетчикам это не помешает. Запасы всегда можно пополнить на пороховом складе — а можно подорвать его, если рядом будет вражеская армия».

Помимо двух новых цивилизаций, Knights of the Mediterranean добавит следующее:

9 новых второстепенных цивилизаций, основанных на королевских домах разных европейских стран;

30 новых случайных карт;

два новых режима — Tycoon, в котором к победе можно прийти через экономическое превосходство, и Diplomacy, который позволит вести дипломатические переговоры с пользователями в мультиплеере (во втором поддерживаются все случайные карты);

8 исторических карт (новые вариации случайных карт с уникальной целью, основанные на знаменитых военных конфликтах в Европе): «Итальянские войны», «Восьмидесятилетняя война», «Потоп», «Великая Турецкая война», «Северная война», «Наполеоновские войны», «Русско-турецкие войны» и «Тридцатилетняя война» (последняя доступна только в мультиплеерном режиме Diplomacy).

С полной информацией об уникальных юнитах, постройках и возможностях цивилизаций можно ознакомиться на официальном сайте.

В Microsoft Store и Steam уже открыт предзаказ дополнения (в российском сегменте площадки Valve игра недоступна).

Релиз Age of Empires III: Definitive Edition состоялся 15 октября 2020 года на ПК (доступна в Xbox Game Pass). Переиздание получило неоднозначные отзывы: рейтинг на Metacritic — 75/100, в Steam (на основании более 22 700 отзывов) — 78 %. Среди недостатков чаще всего выделяли проблемы с оптимизацией и некачественную графику.

Разработчики уже выпустили три платных дополнения — с североамериканской и мексиканской цивилизациями, а также The African Royals, в состав которого вошли ещё две цивилизации (эфиопы и хауса), новые исторические битвы, африканские карты и другой контент.