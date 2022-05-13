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Скоро Diablo III исполнится 10 лет — аудитория игры превысила 65 млн человек

Издатель и разработчик Blizzard Entertainment по случаю скорого 10-летнего юбилея своего ролевого экшена Diablo III отчитался об успехах игры по охвату аудитории и рассказал, как будет праздновать годовщину.

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Напомним, за первую неделю с запуска Diablo III привлекала более 6,3 млн геймеров, к концу 2012 года этот показатель вырос до 12 млн, а в августе 2015-го Blizzard сообщила о 30 млн проданных копий проекта.

Как стало известно, за почти десять лет суммарная аудитория Diablo III превысила 65 млн человек, многие из которых «провели бесчисленные часы за убийством демонов, сбором добычи и незабываемыми приключениями».

Что касается празднований, то в Diablo III навсегда добавят режим «Вторящий кошмар» (где нужно продержаться как можно дольше под натиском врагов), а также удвоят награды за выполнение всех поручений до конца 26-го сезона.

Diablo III дебютировала 15 мая 2012 года на ПК (Battle.net), в сентябре 2013-го добралась до PS3 и Xbox 360, в августе 2014-го — до PS4 и Xbox One, а в ноябре 2018-го — до Nintendo Switch. Сейчас в разработке находится Diablo IV.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: diablo iii, blizzard entertainment, ролевой экшен, продажи игр
diablo iii, blizzard entertainment, ролевой экшен, продажи игр
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