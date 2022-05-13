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В следующем году может появиться глобальный криптовалютный регулятор

В следующем году рыночные регуляторы нескольких стран могут создать новое ведомство, которое будет выступать глобальным координатором правил обращения криптовалют. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на председателя Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) Эшли Алдера (Ashley Alder).

Источник изображения: Tamim Tarin / pixabay.com

Источник изображения: Tamim Tarin / pixabay.com

Господин Алдер заявил, что бум цифровых валют для властей по всему миру сейчас является одной из трёх важнейших тем наряду с экологией и пандемией. Ключевыми рисками области криптовалют он считает вопросы кибербезопасности, финансовой стабильности, а также отсутствие прозрачности, и регулирующие органы в их теперешнем виде не имеют возможности им противостоять. Особый интерес различных ведомств к криптовалютам пробудился на текущей неделе, которая принесла на криптовалютный рынок чрезвычайную волатильность — из-за массовой паники с него всего за день вывели $200 млрд.

Крах так называемого стейблкоина TerraUSD и просадка биткоина на 20 % привели к тому, что председатель банковского комитета американского Сената призвал законодателей ужесточить правила обращения криптовалют. По словам господина Алдера, глобальный криптовалютный регулятор как механизм согласования национальных норм необходим так же, как существующие международные экологические ведомства. «На данный момент ничего подобного в области криптовалют нет. Но я думаю, что сейчас это рассматривается как одна из трёх „К” (коронавирус, климат, криптовалюты), поэтому вопрос очень, очень важный», — заключил председатель IOSCO.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: криптовалюты, регуляторы, ведомство
криптовалюты, регуляторы, ведомство
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