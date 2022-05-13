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Все материнские платы MSI на чипсетах AMD 300-й серии получили поддержку процессоров Ryzen 5000

Компания MSI сообщила, что все её материнские платы на чипсетах AMD 300-й серии (A320, B350 и X370) получили поддержку процессоров Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3, включая новейших Ryzen 7 5800X3D с технологией расширенной кеш-памяти 3D V-Cache.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Компания отмечает, что поддержка обеспечивается силами новых прошивок BIOS на базе набора библиотек AMD AGESA COMBO PI V2 1.2.0.7 для материнских плат. Выпуск обновлённых версий BIOS начнётся с середины текущего месяца.

Производитель также сообщил, что приступит в начале июня к выпуску бета-версий BIOS на базе указанных библиотек AGESA для материнских плат AMD 400-й и 500-й серий. Обновление будет направлено на решение проблемы подвисания Windows 10 и 11 в системах с Ryzen и включённым fTPM.

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Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: msi, материнские платы, zen 3, ryzen 5000, поддержка
msi, материнские платы, zen 3, ryzen 5000, поддержка
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