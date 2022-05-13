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Представлена проводная гарнитура Corsair HS55 Stereo ценой в $60

Компания Corsair расширила ассортимент игровых гарнитур, анонсировав модель HS55 Stereo. Новинка, относящаяся к накладному типу, уже доступна для заказа в белом и чёрном вариантах цветового исполнения.

Источник изображений: Corsair

Источник изображений: Corsair

Устройство обеспечивает стереофоническое звучание. Применены 50-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами и диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц. На регулируемой штанге расположен микрофон со средствами шумоподавления.

Для подключения к источнику сигнала применяется 1,8-метровый кабель со стандартным коннектором на 3,5 мм. Это позволяет использовать гарнитуру с настольными компьютерами, ноутбуками, игровыми консолями, смартфонами, планшетами и пр.

Встроенная подсветка не предусмотрена. Для отключения микрофона достаточно поднять штангу вверх. На одной из чашек расположено колёсико регулировки громкости. Весят наушники приблизительно 270 г.

Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 60 долларов США.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: corsair, гарнитура, наушники
corsair, гарнитура, наушники
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