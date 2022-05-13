«ВКонтакте» разрешила использовать свою видеоплатформу в сторонних сервисах

«ВКонтакте» разрешила сторонним разработчикам использовать технологии «VK Видео» в своих продуктах. Об сообщила пресс-служба социальной сети.

Компания открыла доступ к SDK-инструментам сервиса «VK Видео». Теперь сторонние разработчики смогут использовать платформу для обработки видео, проведения прямых трансляций и загрузки файлов (до 256 Гбайт) в своих проектах. Предложение актуально для создателей веб-приложений и сайтов.

«Интеграция технологий "VK Видео" поможет появиться новым продвинутым IT-сервисам и быстрее развиваться уже готовым решениям. Авторы видеосервисов смогут без больших затрат на разработку использовать надёжное и готовое к большим нагрузкам решение, обеспечить своим пользователям низкие задержки в стримах и бесперебойное воспроизведение контента на любых устройствах, в любых сетевых условиях», — говорится в заявлении компании.

Получить доступ к сервису и узнать об условиях его использования можно на сайте vk.com/video-sdk.