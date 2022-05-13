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Apple пригласила ограниченный круг разработчиков для очного участия в WWDC 2022

Конференция Worldwide Developer Conference (WWDC 2022) в этом году будет проводиться Apple в основном в виртуальном формате. Тем не менее IT-гигант начал рассылать ограниченному кругу людей приглашения очно посетить мероприятие в штаб-квартире Apple Park в Купертино — эта часть конференции состоится 6 июня.

Источник изображения: StockSnap/pixabay.com

Источник изображения: StockSnap/pixabay.com

Остальные смогут ознакомиться с вводным докладом и другими материалами в Сети. Хотя из-за пандемии две конференции Apple уже прошли в онлайн-режиме, нет ничего удивительного, что в этот раз мероприятие проходит в гибридном формате — сотрудники компании уже вновь начали работать в офисах, как минимум они должны посещать их раз в неделю.

Участники программ для разработчиков Apple Developer Program и Apple Developer Enterprise Program получили шанс подать заявление на получение приглашения с 9 по 11 мая. В Apple заявляли, что отбор будет организован случайным образом и приглашения нельзя будет передать посторонним (и тем более продать).

Избранные участники должны будут подтвердить посещение до вечера 18 мая, иначе их приглашение будет передано другому претенденту.

Ожидается, что на WWDC компания продемонстрирует iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 и новую версию macOS. Дополнительно Apple может рассказать о новых чипсетах M2, которые, по слухам, она уже тестирует как минимум на девяти моделях Mac.

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Рубрики: Новости Hardware, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы,
Теги: apple, wwdc 2022, мероприятия, wwdc
apple, wwdc 2022, мероприятия, wwdc
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