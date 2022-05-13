NASA будет обучать астронавтов жизни на Марсе в виртуальной реальности на движке Unreal Engine 5

Источники сообщают, что NASA выбрало недавно представленный движок Unreal Engine 5 для создания виртуальной среды планеты Марс. Реалистичное виртуальное окружение поможет будущим покорителям Красной планеты научиться строить, жить и работать на Марсе. Для реализации проекта будет объявлен конкурс с призовым фондом. Приглашаются желающие принять участие.

Конкурс на элементы будущего симулятора жизни на Марсе будет проводиться совместно с компаниями Epic Games и Buendea. Первая является разработчиком Unreal Engine 5, а вторая уже создаёт для NASA виртуальную марсианскую среду Mars XR. Объём призового фонда составляет $70 тыс. Конкурс будет проводиться по следующим категориям симуляций: «Обустройство лагеря», «Научные исследования», «Обслуживание», «Разведка» и «Взорвать мозг».

На поверхности виртуального Марса курсанты должны обучиться строительству базы, проведению геологических и других научных исследований, обслуживанию инженерных систем, включая в партнёрстве с роботами, перемещению на транспортных средствах в целях изучения новых территорий и многому, чему в NASA пока не дали определение.

Компания Buendea уже создала для NASA 400 км2 реалистичной поверхности Марса с имитацией местной гравитации, сменой суток, включая местную цветовую гамму и рядом объектов, например, скафандров и транспортных средств. Победители конкурса смогут предложить и интегрировать собственные разработки в среду Mars XR. Движок Unreal Engine 5, который выбран для этих целей, это один из самых реалистичных в настоящий момент. Курсантам гарантируется полное погружение в виртуальную марсианскую среду.

Выше на картинках можно увидеть проделанную разработчиками работу. Выглядит впечатляюще. Вот только в реальности жить и работать на поверхности Марса люди не смогут. Из-за отсутствия атмосферы и планетарного магнитного поля радиация на поверхности Красной планеты смертельно опасная для любых земных биологических организмов. Жить на Марсе люди смогут только под его поверхностью. Так что симулятор жизни на Марсе надо начинать с практики рытья кротовых нор или с поиска пещер.