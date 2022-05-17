Acer Electric Scooter ES Series 1 — компактный надёжный электросамокат

Электросамокат Acer Electric Scooter ES Series 1 (Acer ES Series 1) обладает строгим функциональным дизайном, благодаря чему подойдёт как спортивным и активным пользователям, так и дополнит деловой строгий образ спешащего в офис.

Электросамокат оснащён бесщёточным двигателем мощностью около 250 Вт, что позволяет развивать на самокате скорость до 20 км/ч. Батарея ёмкостью 5200 мА·ч обеспечивает запас хода до 20 км. Этого вполне достаточного для передвижения в городской черте, сочетая езду на самокате с использованием городского транспорта, благо самокат обладает небольшим весом и его можно складывать для перевозки в автобусе или метро. Корпус Acer ES Series 1 выполнен из алюминиевого сплава, вес составляет порядка 12,4 кг, поэтому при транспортировке его можно нести одной рукой. На восполнение заряда батареи уходит порядка 2–3 часов.

Acer ES Series 1 поддерживает три скоростных режима: до 6 км/ч, что равно скорости пешехода, до 10 км/ч и до 20 км/ч для небольшого разгона. При этом, электросамокат не будет превышать заданную скорость, независимо от силы выжима рычага газа. Безопасность при движении обеспечивают ручной передний и задний ножной тормоза. Для езды в тёмное время суток предусмотрены осветительные приборы и светоотражатели. На руле имеется светодиодный экран, отражающий информацию о текущей скорости движения, уровне заряда батареи, скоростном режиме и работе световых приборов.

Благодаря защищённости от попадания влаги согласно стандарту IPX4, с Acer ES Series 1 можно не опасаться езды по лужам. Электросамокат отличается прочной конструкцией, что позволяет выдерживать нагрузку до 100 кг. 8-дюймовые цельнолитые резиновые колёса обеспечивают хорошую проходимость, дорожный просвет составляет 14,7 мм.

Отметим, что для владельцев самокатов Acer предлагаются бесплатные экскурсии с гидом по МСК: заявки присылать на info@acer-scooter.ru.

Электросамокат Acer Electric Scooter ES Series 1 можно приобрести по цене 29 990 рублей.