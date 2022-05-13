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Starlink уже доступен в 32 странах и теперь новые клиенты получают оборудование немедленно

Принадлежащий компании SpaceX интернет-сервис Starlink теперь доступен в 32 странах. Как заявляет компания, поставки оборудования в указанных странах будут осуществляться «немедленно». Это тем более впечатляет на фоне того, что ранее оператор испытывал постоянные проблемы с доступностью оборудования, из-за которых клиентам приходилось месяцами ждать его доставки.

Источник изображения: Starlink

Источник изображения: Starlink

Starlink поделился в Twitter скриншотом карты доступности сервиса — на ней отмечены большие части Европы и Северной Америки, а также части Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии. В значительной части остального мира, включая всю Африку, судя по карте, сервис «появится скоро», а Россия, Беларусь, Китай и некоторые другие страны находятся в «серой зоне».

Известно, что ранее в текущем году поддерживались только 25 стран против 32 сейчас, но более примечательна именно немедленная доступность оборудования. Reddit полон историй, в которых покупателям приходилось ждать поставки оборудования месяцами. По данным портала Rest of World, большинство пользователей Starlink по данным за апрель находились в Северной Америке, а значительная часть остальных — в Австралии, Новой Зеландии и Европе.

В США после мартовского подорожания комплект оборудования теперь стоит $599 с ежемесячной платой $110. Доступность того или иного адреса для сервиса можно узнать на специальной карте. Ранее сообщалось, что за пределами стран Запада проживают всего 2 % пользователей Starlink.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, сети и коммуникации,
Теги: spacex, starlink, интернет, сети и коммуникации
spacex, starlink, интернет, сети и коммуникации
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