Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Стоимость акций компании рухнула на 20 %

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) приостановил сделку по приобретению социальной сети Twitter. Бизнесмен не планирует покупать сервис, пока не прояснится точная ситуация по количеству фейковых и спам-аккаунтов на платформе, пишет Independent.

Маск упомянул, что по данным соцсети, в ней насчитывается не более 5 % ненастоящих пользователей. Он также заявил, что завершение сделки отложено, пока не появится обоснование этих предположений.

На фоне этих новостей акции компании уже обвалились более чем на 20 % в процессе предварительных торгов. И это без учёта того, что ценные бумаги торговались сильно ниже цены, предложенной Маском. На закрытии рынка 13 мая их стоимость составила $45,08 за акцию, в то время как миллиардер предложил выкуп по $54,20 за единицу.

Маск объявил о планах по приобретению Twitter в конце апреля. Общая сумма сделки составила $44 млрд. Через несколько дней соцсеть опубликовала отчёт за первый квартал 2022 года. В нём стало известно, что компания несколько лет завышала показатели по активным пользователям. Платформа считала за уникальных пользователей аккаунты, связанные с одним и тем же автором.