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Во «ВКонтакте» появится марктеплейс NFT-токенов

Социальная сеть «ВКонтакте» планирует открыть торговую площадку NFT-токенов. Об этом в кулуарах конференции HighLoad++ Foundation сообщил технический директор платформы Александр Тоболь.

Источник изображений: pixabay.com / Stroganova

Источник изображений: pixabay.com / Stroganova

Напомним, NFT — это невзаимозаменяемые токены, которые используются для подтверждения факта владения цифровыми активами и права их использования. Речь идёт, например, о произведениях компьютерного искусства, коллекционных цифровых предметах и т. п.

Новый маркетплейс позволит пользователям «ВКонтакте» создавать и продавать свои уникальные стикеры, а также другой контент в виде NFT. Рассматриваются различные сценарии, которые помогут защитить такой контент, продать его и заработать.

«В целом мы движемся в сторону метавселенных. Мы её видим несколько иначе. Мы сейчас начали с NFT, с защиты авторского контента, с монетизации авторского контента и считаем, что платформа "ВКонтакте" должна стать основным сервисом — провайдером с доступом к NFT в России и странах СНГ. Мы хотели бы быть некоторым маркетплейсом, который позволит пользователям выбирать между различными блокчейнами», — приводит ТАСС слова господина Тоболя.

Отмечается, что маркетплейс сможет работать со всеми блокчейн-платформами, которые будут готовы предоставить свой интерфейс, чтобы соцсеть могла размещать на них свои NFT-токены для контента.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: вконтакте, nft, nft-токены, маркетплейс, социальная сеть
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