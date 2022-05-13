Марк Цукерберг продемонстрировал работу VR-гарнитуры Project Cambria

Глава Meta * Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) опубликовал в Facebook * видео работы VR-гарнитуры нового поколения, поддерживающей приложения виртуальной и дополненной реальности. На этапе разработки устройство носит название Project Cambria, а его выход может состояться уже в этом году.

В отличие от существующих гарнитур дополненной реальности вроде HoloLens 2 и Magic Leap 2, оборудованные прозрачными линзами, на которые подаётся голографическое изображение, Cambria представляет собой полноценную VR-систему с камерами высокого разрешения — они обеспечивают цветную картинку высокого качества, и на неё накладывается дополнительная графика. Так же работает и Quest 2, если не брать в расчёт черно-белые камеры и зернистое изображение. Подобные решения существовали и раньше, но использовались только на профессиональных гарнитурах с высокими ценниками — модель Varjo XR-3 оценена в $5495 плюс $1495 в год за поддержку ПО.

Вероятно, что и Cambria будет позиционироваться как устройство для профессиональной деятельности: в прошлом году господин Цукерберг сказал в интервью, что гарнитура нового поколения будет отражать его видение рабочей метавселенной. В демонстрационном видео Cambria служила продолжением рабочих мониторов, но также использовалась и для занятий фитнесом.

Разработка приложений для гарнитуры нового поколения будет вестись на платформе Presence, которая будет поддерживаться и на Quest 2. Кроме того, скоро в магазине App Lab для Quest 2 появится демонстрационное приложение The World Beyond, в котором будут реализованы основные функции платформы смешанной реальности.