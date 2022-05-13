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На Kickstarter появился смартфон в стиле BlackBerry с физической QWERTY-клавиатурой и Android

На краудфандинговой платформе Kickstarter с успехом дебютировал проект смартфона Unihertz Titan Slim, который выполнен в стиле устройств BlackBerry. Инициатива уже привлекла почти $500 тыс., а до завершения финансирования остаётся 27 дней.

Источник изображений: Kickstarter

Источник изображений: Kickstarter

Новинка будет оборудована 4,2-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 × 728 точек. Под этим экраном расположится QWERTY-клавиатура с четырьмя рядами кнопок.

«Сердце» смартфона — процессор MediaTek Helio P70. Чип объединяет четыре ядра Cortex-A73 с частотой до 2,1 ГГц и четыре ядра Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель Mali-G72 MP3. Интегрированный модем обеспечивает поддержку сотовой связи LTE.

В оснащение войдут 6 Гбайт оперативной памяти DDR4-1600, флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.1, контроллер NFC и FM-тюнер.

Во фронтальной части расположится 8-мегапиксельная камера, в тыльной — 48-мегапиксельная. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4100 мА·ч. Габариты — 147 × 68 × 13 мм, вес — 204 г. Применена операционная система Android 11. Сейчас цена аппарата составляет около $250.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфон, blackberry
смартфон, blackberry
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