«Яндекс.Маркет» вслед за Ozon и Wildberries разрешил продажу товаров из списка параллельного импорта Минпромторга

Стало известно, что маркетплейс «Яндекс.Маркет» разрешил продажу на своей площадке товаров из списка параллельного импорта, который был составлен и утверждён Минпромторгом. Ранее аналогичным образом поступили Wildberries и Ozon.

Согласно имеющимся данным, как и в случае с обычным импортом, при заключении договора с «Яндекс.Маркетом» продавцы гарантируют, что предлагаемая ими продукция соответствует требования российского законодательства и введена в оборот на законных основаниях. Маркетплейс во всех случаях запрашивает у продавца документы, позволяющие определить происхождение товара. В случае отсутствия такого документа или же установления факта его подделки, карточки товаров скрываются, а аккаунты продавцов блокируются.

Ранее на этой неделе было объявлено, что Wildberries и Ozon разрешили продавать на своих площадках товары из списка параллельного импорта. В Wildberries отметили, что такой подход поможет расширить текущий ассортимент и позволит стабилизировать цены на площадке. При этом продавцам по-прежнему будет необходимо иметь всю необходимую разрешающую документацию. При выявлении каких-либо нарушений продавцы будут блокироваться, особенно это касается попыток реализации контрафактной продукции. В Ozon также пообещали следить за тем, что на площадке не появлялись подделки и некачественные продукты.