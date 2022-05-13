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Детям полезно играть в видеоигры — они развивают интеллект, выяснили шведские учёные

Один из крупнейших в Европе медицинских университетов — шведский Каролинский институт — провёл достаточно глубокое исследование влияния видеоигр на интеллектуальное развитие детей. Двухлетний эксперимент показал, что видеоигры в среднем повышают у детей уровень IQ, а социальные сети и телевизор никак не влияют на когнитивные способности мальчиков и девочек.

Источник изображения: Getty Images

Источник изображения: Getty Images

Исследование организовали специалисты Каролинского института и Амстердамского свободного университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Публикация свободно доступна по ссылке. Исследование финансировалось Шведским исследовательским советом и отделом StratNeuro при Каролинском институте.

В исследовании приняли участие более 9000 мальчиков и девочек в США. В возрасте девяти-десяти лет дети прошли ряд психологических тестов для оценки общих когнитивных способностей (интеллекта). Предметом интереса учёных также была информация о том, сколько времени дети тратили на просмотр телевизора и общение в социальных сетях. Через два года участники проекта (правда, не все, а только чуть более 5000 детей) прошли повторный тест на когнитивные способности. Тем самым было прослежено во времени, как те или иные предпочтения повлияли на развитие интеллекта детей.

Отметим: учёные учитывали генетические отличия детей, их уровень образования и доход родителей. В среднем дети проводили 2,5 часа в день за просмотром телевизора, полчаса в социальных сетях и 1 час за видеоиграми. Выяснилось, что в среднем большая продолжительность игр привела к увеличению IQ среди «игроков» также в среднем на 2,5 пункта. Просмотр телевизора и социальные сети не оказали значительного эффекта на когнитивные способности детей.

«Мы не изучали влияние «экранного времени» на физическую активность, сон, самочувствие или школьную успеваемость, поэтому мы не можем ничего об этом сказать, — сказал Торкель Клингберг (Torkel Klingberg), профессор когнитивной нейронауки на кафедре неврологии Каролинского института. — Но наши результаты подтверждают утверждение о том, что время, проведенное за экраном, в целом не ухудшает когнитивные способности детей, и что видеоигры действительно могут способствовать повышению интеллекта. Это согласуется с результатами нескольких экспериментальных исследований, посвященных видеоиграм».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры,
Теги: видеоигры, психология, аналитика, здоровье
видеоигры, психология, аналитика, здоровье
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