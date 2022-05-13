Затраты на цифровую трансформацию в 2022 году достигнут $1,8 трлн в мировом масштабе

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала свежий прогноз по глобальной IT-отрасли: речь идёт о затратах на цифровую трансформацию организаций, продуктов и бизнес-практик.

В сложившейся ситуации и в условиях продолжающейся пандемии многие корпорации и организации вынуждены пересмотреть модель работы. Речь, в частности, идёт о переносе нагрузок в облако и об оптимизации расходов.

В 2021 году, по оценкам, затраты в сфере цифровой трансформации составили приблизительно $1,36 трлн. В текущем году ожидается рост на 17,6 %. Если этот прогноз оправдается, глобальные расходы поднимутся до $1,8 трлн.

Аналитики отмечают, что более трети от общего объёма рынка (35 %) придётся на Соединённые Штаты. В регионе EMEA, в который входят Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка, итоговый результат составит около $469 млрд. Это будет соответствовать росту на 16,7 % по сравнению с прошлым годом.

Крупнейшими сферами с точки зрения затрат будут производство, профессиональные сервисы и ретейл-отрасль.