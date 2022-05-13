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Богатейшие криптовалютные миллиардеры потеряли почти $50 миллиардов за 2 месяца

Из-за продолжающегося уже два месяца обвала рынка криптовалют 11 богатейших в мире криптомиллиардеров потеряли уже $49,06 млрд, подсчитали специалисты американского издания Forbes.

Источник изображения: sergeitokmakov / pixabay.com

Источник изображения: sergeitokmakov / pixabay.com

Самые большие убытки пришлось пережить богатейшему криптобизнесмену мира Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao) — состояние основателя криптокрупнейшей биржи Binance с 11 марта по 11 мая уменьшилось с $65 до $27,4 млрд, то есть потерял он $37,6 млрд. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) за это же время потерял $3 млрд, его состояние уменьшилось до $21 млрд. Сооснователи Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) и покинувший компанию в 2017 году Фред Эрсам (Fred Ehrsam) потеряли соответственно $4,4 и $1,3 млрд, а их состояния упали до $2,2 и $0,85 млрд. За это же время на 66 % подешевели и акции самой Coinbase.

На $0,7 млрд уменьшилось состояние соучредителя и директора блокчейн-проекта Ripple Криса Ларсена (Chris Larsen), а покинувший компанию в 2013 году Джед МакКалеб (Jed McCaleb) потерял $0,3 млрд. По $0,3 млрд потеряли также братья Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы (Cameron & Tyler Winklevoss): в 2012 году они вложили полученные по мировому соглашению с Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg) $65 млн в криптовалюты, а впоследствии открыли криптобиржу Gemini.

Венчурный инвестор Тим Дрейпер (Tim Draper) потерял за 2 месяца $0,27 млрд, а предприниматель Мэтью Росзак (Matthew Roszak) — $0,2 млрд. Состояние главы компании MicroStrategy Майкл Сэйлор (Michael Saylor) за это же время уменьшилось $0,694 млрд, и сейчас оно стало менее $1 млрд ($0,91 млрд), кроме того, акции MicroStrategy за последний месяц подешевели на 61 %.

Стоит отметить, что после вчерашнего снижения на уровень менее $24 тыс. биткоин несколько отыграл своё падение, и сегодня он стоит уже более $30 тыс.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: криптовалюты, состояние, убытки
криптовалюты, состояние, убытки
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