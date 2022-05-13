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Microsoft патентует способ использования игровых дисков с консолями без приводов

Хотя консоль Microsoft Xbox Series S многим полюбилась за сочетание относительно невысокой цены и высокой производительности, обладателю игровых дисков она не может заменить модель Series X с оптическим приводом. Компания уже работает над проблемой — она подала патентную заявку, описывающую «оценку права собственности на программное обеспечение оптических дисков с использованием стороннего устройства».

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Заявка была подана ещё в 2020 году, но опубликована патентным ведомством США только на прошлой неделе. Пока нет данных о том, что патент уже получен, но сама заявка свидетельствует о том, что компания пытается решить проблему пользователей, оказавшихся в новых реалиях с лицензионными оптическими дисками на руках.

Деталей о принципах верификации дисков в описании немного. Известно, что для этого понадобится как минимум два устройства, одно из которых имеет привод, способный читать «диск, содержащий электронный контент» и «подтверждать право собственности пользователя на электронный контент». Другими словами, пользователь сможет играть в любимую игру на консоли без оптического привода, если у него имеется соответствующий лицензионный диск.

После верификации одним устройством доступ к контенту обеспечивается для другого — например, для консоли Xbox Series S. При этом контент на эту консоль может загружаться как при посредничестве онлайн-сервиса, так и с другого устройства.

Механика процесса не до конца ясна. Например, в теории устройства могут быть подключены к одной локальной сети, к разным сетям, соединяться с помощью интернета или другой «распределённой сетевой системы», как указывается в заявке. Кроме того, они могут быть связаны единым пользовательским аккаунтом или быть подключенными к разным аккаунтам. Процесс верификации может осуществляться как на самом устройстве, так и при посредничестве «внешнего видеоигрового сервиса» вроде Xbox Live.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Примечательно, что заявка не исключает загрузку контента по локальной сети для экономии трафика или при низкой пропускной способности интернета в данной местности без посредничества централизованных серверов Microsoft.

Как указывает компания, у многих имеются обширные библиотеки игровых дисков, а пользователям, привязанным к старым играм, приходится заново покупать цифровой контент для консоли нового поколения. Помимо финансовых причин, отмечается и эмоциональная привязанность к старым играм и даже ностальгия, а также ценность «ощущения» физического накопителя в руках — обычно заявки в подобных категориях описываются довольно редко.

Другими словами, даже с учётом того, что Microsoft уделяет основное внимание полностью цифровым опциям вроде Game Pass и облачным стриминговым сервисам, у компании остаётся время и на поддержание лояльности владельцев старых игр.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, Xbox,
Теги: xbox series s, microsoft, игры
xbox series s, microsoft, игры
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