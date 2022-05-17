Электросамокат Acer Electric Scooter ES Series 3 (Acer ES Series 3), как и все представители серии, выполнен в строгом минималистичном дизайне. Его можно комфортно использовать, как для поездки по городским улочкам, так и для курьерской доставки товаров или документов. Пневматические резиновые колёса диаметром 8,5 дюйма обеспечивают хорошую проходимость по любому дорожному покрытию.

Acer ES Series 3 оснащён бесщёточным 250-Вт двигателем, обеспечивающем скорость до 30 км/ч. Ёмкости батареи в размере 7800 мА·ч вполне достаточно для поездки на 30 км. Для восполнения её ёмкости потребуется около 4 часов.

Рама самоката изготовлена из лёгкого и прочного алюминиевого сплава, способного выдержать нагрузку до 100 кг. При этом вес аппарата составляет 12,5 кг, что позволяет без труда его переносить в сложенном состоянии, брать с собой в общественный транспорт или подниматься с ним по ступенькам. Складной руль крепится за заднее крыло, образуя прочную перекладину, которую удобно держать при транспортировке.

Acer ES Series 3 поддерживает три скоростных режима: до 6 км/ч, что равно скорости пешехода, до 10 км/ч и до 20 км/ч для небольшого разгона. Указанную скорость невозможно превысить, даже если в полную силу жать на рычаг газа. Безопасной езде также способствуют ручной передний и задний дисковые тормоза. При движении в тёмное время суток используются осветительные приборы и светоотражатели. Светодиодный экран, размещённый на руле, отражает информацию о текущей скорости движения, уровне заряда батареи, скоростном режиме и работе световых приборов.

По защищённости от попадания влаги электросамокат соответствует стандарту IPX4, что позволяет не опасаться езды по лужам. Прочный корпус из алюминия обеспечивает надёжную защиту электромотора и аккумулятора, гарантируя продолжительную службы агрегата.

Отметим, что для владельцев самокатов Acer предлагаются бесплатные экскурсии с гидом по Москве: заявки присылать на info@acer-scooter.ru.

Электросамокат Acer Electric Scooter ES Series 3 можно приобрести по цене 24 999 рублей.