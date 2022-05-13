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Глава Xbox защитил перенос Starfield и Redfall: это пойдёт на благо качества

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) после вчерашнего переноса Starfield и Redfall на первую половину 2023 года прокомментировал решение Bethesda Softworks. По его словам, это положительно скажется на качестве игр Xbox Game Studios.

Источник изображений: Bethesda Game Studios

Starfield. Источник изображений: Bethesda Game Studios

В своём заявлении Фил Спенсер подчеркнул важность предоставления студиям времени, необходимого для создания качественных продуктов. По слухам, Starfield сейчас находится не в лучшей форме, и выход в ноябре означал бы появление на рынке «следующей Cyberpunk 2077».

«Эти решения тяжелы для команд, создающих игры, и для наших поклонников, — написал он в Twitter. — Хотя я полностью поддерживаю предоставление командам времени на выпуск этих замечательных игр, когда они будут готовы, мы слышим отзывы. Фанаты ожидают обеспечения качества и постоянства. Мы будем продолжать работать, чтобы лучше соответствовать этим ожиданиям».

Неизвестно, когда было принято решение отложить игры, но ранее на этой неделе Спенсер посетил команды Bethesda Softworks.

Starfield

Starfield

За последние несколько лет Xbox вложила значительные средства в свой портфель собственных студий. Помимо создания The Initiative (Perfect Dark) и новой студии для разработки Age of Empires, она приобрела Ninja Theory (Hellblade), Playground Games (Forza Horizon), Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas), InXile Entertainment (Wasteland 3), Double Fine Productions (Psychonauts) и целую Bethesda Softworks со всеми её студиями (а точнее, ZeniMax Media, родительскую компанию Bethesda).

В настоящее время известно, что Xbox Game Studios работает над следующими играми: Starfield (Bethesda Game Studios), Redfall (Arkane Studios), Avowed (Obsidian Entertainment), Everwild (Rare), Fable (Playground Games), Forza Motorsport 8 (Playground Games), Perfect Dark (The Initiative), Senua's Saga: Hellblade. II (Ninja Theory), State of Decay 3 (Undead Labs) и The Outer Worlds 2 (Obsidian Entertainment).

12 июня Xbox и Bethesda Softworks проведут общую конференцию, где представят новости по известным проектам. Также ожидаются премьерные показы ранее не анонсированных игр.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Xbox,
Теги: starfield, redfall, xbox game studios, bethesda softworks
starfield, redfall, xbox game studios, bethesda softworks
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