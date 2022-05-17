Советы по выбору электросамоката с партнёрами 3DNews

Shorner X5 PRO имеет влагоустойчивую конструкцию, помогающую передвижению по городским улицам в любых погодных условиях. Самокат складной и весит 12 кг. Устройство имеет двигатель мощностью в 350 Вт, что позволяет передвигаться со скоростью 30 км/ч райдеру весом до 120 кг. С аккумулятором 36 V 6 AH самокат способен преодолеть 30 км на одном заряде. Зарядить его до полной ёмкости батареи займёт 4–5 часов. Надувные колёса диаметром 8,5 дюймов скрадывают неровности дороги, делая ход плавным и мягким.