Советы по выбору электросамоката с партнёрами 3DNews
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Близится летняя пора, но уже сейчас достаточно тепло, чтобы отправиться в поездку на электросамокате. Этот вид транспорта пользуется растущей популярностью благодаря простоте в эксплуатации. Кроме того, как правило, электросамокаты обладают складной конструкцией, что снимает проблемы с их хранением и транспортировкой.

Электросамокат Shorner X5 PRO

Shorner X5 PRO имеет влагоустойчивую конструкцию, помогающую передвижению по городским улицам в любых погодных условиях. Самокат складной и весит 12 кг. Устройство имеет двигатель мощностью в 350 Вт, что позволяет передвигаться со скоростью 30 км/ч райдеру весом до 120 кг. С аккумулятором 36 V 6 AH самокат способен преодолеть 30 км на одном заряде. Зарядить его до полной ёмкости батареи займёт 4–5 часов. Надувные колёса диаметром 8,5 дюймов скрадывают неровности дороги, делая ход плавным и мягким.

Цена: 32 900 руб. Подробнее об устройстве
Электросамокат Acer Electric Scooter ES Series 1

Электросамокат Acer Electric Scooter ES Series 1 (Acer ES Series 1) обладает строгим функциональным дизайном и прочной конструкцией, выдерживающей вес до 100 кг. Электросамокат оснащён бесщёточным двигателем мощностью 250 Вт, обеспечивающим скорость до 20 км/ч. Запас хода от одного заряда составляет до 20 км. Безопасность движения обеспечивают задний и передний тормоза.

Acer ES Series 1 выполнен из сплава алюминия и обладает небольшим весом, благодаря чему его можно нести в сложенном состоянии в одной руке.

Цена: 29 990 руб. Подробнее об устройстве
Электросамокат Acer Electric Scooter ES Series 3

Электросамокат Acer Electric Scooter ES Series 3 поддерживает скорость до 20 км/ч при запасе хода до 30 км. Прочная рама из алюминиевого сплава способна выдержать нагрузку до 100 кг. Передний и задний дисковые тормоза гарантируют максимально быстрый сброс скорости, предотвращая дорожно-транспортное происшествие. Светодиодный экран на руле отражает скорость, уровень заряда, скоростной режим и работу световых приборов.

Электросамокат обладает складной конструкцией, при этом руль надёжно крепится за заднее крыло, образуя прочную перекладину, что удобно при переноске. Вес самоката равен 12,5 кг.

Цена: Цена: 24 999 руб. Подробнее об устройстве
Рубрики: Новости Hardware,
Теги: acer, электросамокат, buyers guide
acer, электросамокат, buyers guide
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