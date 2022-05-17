Советы по выбору электросамоката с партнёрами 3DNews

Электросамокат Acer Electric Scooter ES Series 1

Электросамокат Acer Electric Scooter ES Series 1 (Acer ES Series 1) обладает строгим функциональным дизайном и прочной конструкцией, выдерживающей вес до 100 кг. Электросамокат оснащён бесщёточным двигателем мощностью 250 Вт, обеспечивающим скорость до 20 км/ч. Запас хода от одного заряда составляет до 20 км. Безопасность движения обеспечивают задний и передний тормоза.

Acer ES Series 1 выполнен из сплава алюминия и обладает небольшим весом, благодаря чему его можно нести в сложенном состоянии в одной руке.