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Samsung повысит цены на услуги по производству чипов на 15-20 %

Компания Samsung планирует во второй половине 2022 года поднять цены на свои услуги по производству микросхем на величину от 15 до 20 %. При этом больше подорожает производство продукции на основе зрелых техпроцессов. С частью своих клиентов компания уже договорилась, с остальными — переговоры пока продолжаются, сообщает Bloomberg, ссылающийся на источники, близкие к вопросу. В самой Samsung от комментариев отказались.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

Прошлый год для южнокорейского гиганта оказался относительно спокойным. Несмотря на то, что конкуренты повышали цены на производство полупроводников на фоне их дефицита, цены Samsung оставались стабильными. Однако в нынешних реалиях она решила себя обезопасить от возросших рисков. Нестабильная геополитическая обстановка, новые локдауны в Китае, а также рост инфляции на международном рынке — всё это не способствуют успешному ведению бизнеса. На рынке также наблюдается рост цен на материалы. На 20–30 % подорожали химикаты, газ, а также кремниевые пластины и оборудование для выпуска микросхем, добавляет Bloomberg.

Повышение цен на производство полупроводников на мощностях Samsung затронет производителей смартфонов, автомобильную промышленность, а также производителей игровых консолей. В конечном итоге расплачиваться придётся конечным потребителям этой продукции. Напомним, что на Samsung и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) приходятся 2/3 мирового производства чипов.

К слову, TSMC ранее уже предупреждала своих клиентов, что планирует увеличить стоимость своих услуг в 2023 году на 5–8 %. В 2021 году производитель микросхем уже повышал цены на 20 %. Другой тайваньский производитель чипов, компания UMC, также планирует увеличить стоимость своих услуг на 4 %, но уже во втором квартале 2022 года. Компания ASML, крупнейший в мире производитель оборудования для производства микросхем, которое поставляется тем же Samsung и TSMC, в прошлом месяце сообщила о растущих расходах на рабочую силу, дефиците материалов и компонентов для производства машин, выпускающих чипы, а также о росте цен на логистику. Компания не справляется с заказами на оборудование и сможет закрыть к концу года лишь 60 % из них.

Издание Bloomberg отмечает, что Samsung в прошлом году инвестировала в модернизацию и расширение своих мощностей для выпуска чипов более $36 млрд — больше конкурентов. В прошлом году она обогнала Intel и стала крупнейшим производителем полупроводников по объёму выручки. Тогда же компания заявила, что хочет обогнать TSMC и стать крупнейшим производителем микросхем в мире по объёму выпускаемой продукции.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: samsung, производство микросхем, полупроводники
samsung, производство микросхем, полупроводники
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