Samsung повысит цены на услуги по производству чипов на 15-20 %

Компания Samsung планирует во второй половине 2022 года поднять цены на свои услуги по производству микросхем на величину от 15 до 20 %. При этом больше подорожает производство продукции на основе зрелых техпроцессов. С частью своих клиентов компания уже договорилась, с остальными — переговоры пока продолжаются, сообщает Bloomberg, ссылающийся на источники, близкие к вопросу. В самой Samsung от комментариев отказались.

Прошлый год для южнокорейского гиганта оказался относительно спокойным. Несмотря на то, что конкуренты повышали цены на производство полупроводников на фоне их дефицита, цены Samsung оставались стабильными. Однако в нынешних реалиях она решила себя обезопасить от возросших рисков. Нестабильная геополитическая обстановка, новые локдауны в Китае, а также рост инфляции на международном рынке — всё это не способствуют успешному ведению бизнеса. На рынке также наблюдается рост цен на материалы. На 20–30 % подорожали химикаты, газ, а также кремниевые пластины и оборудование для выпуска микросхем, добавляет Bloomberg.

Повышение цен на производство полупроводников на мощностях Samsung затронет производителей смартфонов, автомобильную промышленность, а также производителей игровых консолей. В конечном итоге расплачиваться придётся конечным потребителям этой продукции. Напомним, что на Samsung и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) приходятся 2/3 мирового производства чипов.

К слову, TSMC ранее уже предупреждала своих клиентов, что планирует увеличить стоимость своих услуг в 2023 году на 5–8 %. В 2021 году производитель микросхем уже повышал цены на 20 %. Другой тайваньский производитель чипов, компания UMC, также планирует увеличить стоимость своих услуг на 4 %, но уже во втором квартале 2022 года. Компания ASML, крупнейший в мире производитель оборудования для производства микросхем, которое поставляется тем же Samsung и TSMC, в прошлом месяце сообщила о растущих расходах на рабочую силу, дефиците материалов и компонентов для производства машин, выпускающих чипы, а также о росте цен на логистику. Компания не справляется с заказами на оборудование и сможет закрыть к концу года лишь 60 % из них.

Издание Bloomberg отмечает, что Samsung в прошлом году инвестировала в модернизацию и расширение своих мощностей для выпуска чипов более $36 млрд — больше конкурентов. В прошлом году она обогнала Intel и стала крупнейшим производителем полупроводников по объёму выручки. Тогда же компания заявила, что хочет обогнать TSMC и стать крупнейшим производителем микросхем в мире по объёму выпускаемой продукции.