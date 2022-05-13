К концу марта 2023 года Sega выпустит несколько «ремейков, ремастеров и ответвлений» по известным франшизам

Компания Sega заявила инвесторам о значительном увеличении выпуска новых игр к концу марта 2023 года. В это число войдут несколько ремейков, ремастеров и совершенно новых релизов. Кроме того, она сообщила о высоких продажах консольных и ПК-игр.

Прибыль по сравнению с 2021 финансовым годом увеличилась. И Sega прогнозирует ещё более высокие показатели на 2023 финансовый год, аргументируя это большим количеством релизов и доходом от проектов, выпущенных в течение 2022 финансового года.

Компания планирует вернуться к классическим франшизам и выпускать ремастеры, ремейки и ответвления по причине того, что этот путь оказался для неё весьма удачным. По данным Sega, в прошлом финансовом году было продано около 4 миллионов копий игр этой категории, включая Sonic Colors Ultimate, Super Monkey Ball Banana Mania и Lost Judgment (которая считается ответвлением Yakuza).

Как считает Sega, к марту 2023 года продажи игр в этой категории составят около 5 миллионов копий. План включает в себя Sonic Origins (сборник из Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles и Sonic CD), выходящую 23 июня.

Что касается игр в целом, Sega сообщает, что семь продуктов, выпущенных в прошлом финансовом году, имели глобальный одновременный запуск и мультиплатформенную поддержку, в результате чего было продано около 6 миллионов копий. В финансовом году, заканчивающемся в 2023 году, компания прогнозирует более чем двукратное увеличение продаж — около 13 миллионов — из-за резкого увеличения количества новых игр, одновременно запускаемых по всему миру (13 по сравнению с 7).