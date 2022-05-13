В Японии прошла сертификацию обновлённая модель PlayStation 5

Компания Sony Interactive Entertainment зарегистрировала в Японии новую модель PlayStation 5, о чём стало известно из сертификата на проектирование продукта. Консоль получила серийный номер CFI-1200 и будет включать в себя обновлённое радиооборудование.

Продукт получил сертификацию Министерства внутренних дел и связи Японии, которая гарантирует, что оборудование радиосвязи и беспроводной связи соответствует определённым техническим стандартам. Примечательно, что консоли PlayStation 5 используют схему нумерации моделей CFI-1XXX, а обновлённая модель, выпущенная в 2021 году, использует схему CFI-11XX.

В мае прошлого года сообщалось, что Sony Interactive Entertainment начнёт производство PlayStation 5 с другим дизайном в 2022 году. Консоль должна будет использовать 6-нм процессор от AMD. Тайваньский бизнес-ресурс DigiTimes заявил, что поставщики, в том числе полупроводниковый завод TSMC, планируют начать производство обновлённой PlayStation 5 между вторым и третьим кварталами этого года.

Прошлогодняя переработанная PlayStation 5 была ориентирована исключительно на компоненты и не претерпела каких-либо значительных внешних изменений. Это может повториться с новой моделью CFI-1200.