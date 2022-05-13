Microsoft официально анонсировала VPN-сервис Secure Network для браузера Edge

Компания Microsoft анонсировала скорое появление VPN-сервиса Secure Network в фирменном браузере Edge, первые упоминания о котором появились в прошлом месяце. На данный момент служба доступна пользователям веб-обозревателя в рамках программы предварительной оценки Edge Insider на канале Canary.

Инструмент Secure Network не требует установки дополнительного программного обеспечения или расширений. Основное назначение функции заключается в том, чтобы предоставить пользователям Edge возможность использования безопасного интернет-соединения при работе в общедоступных сетях, где часто возникают проблемы с конфиденциальностью. Использование Secure Network позволит скрыть реальный IP-адрес, шифровать данные и передавать трафик через безопасную сеть. Партнёром Microsoft в рамках данного проекта стала Cloudflare.

Отметим, что в отличие от традиционных VPN-сервисов, Secure Network не подходит для обхода региональных ограничений путём смены IP-адреса. Дело в том, что служба автоматически выбирает серверы в регионе пользователя, чтобы обеспечить безопасную работу в общедоступных сетях. На данном этапе неизвестно, планирует ли Microsoft монетизировать Secure Network, или служба будет полностью бесплатной. В ходе тестирования пользователям предоставляется 1 Гбайт трафика для работы с активированным VPN-сервисом, чего явно недостаточно, например, для потоковой передачи видео или взаимодействия с онлайн-играми.