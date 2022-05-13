Google оптимизировала Android Auto для использования с любыми автомобильными экранами

Компания Google анонсировала новую версию Android Auto, пользовательский интерфейс которой адаптирован к экранам разного типа, размера и ориентации. Соответствующее обновление станет доступно пользователям позднее в этом году.

Одно из наиболее заметных нововведений заключается в том, что Android Auto по умолчанию получила интерфейс, разделяющий экран. Ранее он был доступен только на некоторых моделях авто. Предполагается, что такой подход сделает более комфортным и простым использование ключевых функций платформы, таких как навигация, мультимедийная система и сообщения.

«Ранее у нас был другой режим экрана, доступный в очень ограниченном количестве автомобилей. Теперь эта функция станет доступна независимо от того, какой тип дисплея, какого размера и форм-фактора используется в вашем авто, и это очень, очень захватывающее обновление», — прокомментировал данный вопрос Род Лопес (Rod Lopez), старший менеджер по продуктам Android Auto.

Также известно, что Android Auto адаптируется к любому типу сенсорного экрана, независимо от его размера. Это изменение весьма актуально, поскольку производители автомобилей нередко проявляют творческий подход к установке дисплея информационно-развлекательной системы. Google заявила, что новая версия Android Auto будет полностью соответствовать всем требованиям, независимо от того, какой дисплей и какого размера задействован в авто. Ожидается, что конечным пользователям новая версия Android Auto станет доступна позднее в этом году.