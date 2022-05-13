3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств В топ-10 App Store в России попало мошен...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В топ-10 App Store в России попало мошенническое приложение, имитирующее сервис Сбербанка

На этой неделе седьмое место рейтинга самых скачиваемых бесплатных приложений в российском App Store занял сервис «Сбербанк онлайн сайт», который лишь имитирует свою причастность к отечественной финансовой организации. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные рейтинга платформы data.ai (в прошлом App Annie).

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Описание упомянутого продукта указывает на его неофициальны статус. В качестве продавца «Сбербанк онлайн сайт» указан некий Саид Ахметов, а в описании продукта говорится, что данное «приложение для моментального входа в сайт сбербанк онлайн» и что «в приложении получить доступ к сайту на много быстрее» (орфография сохранена). При этом версия приложения для устройств на базе Android не была обнаружена.

В Сбербанке сообщили, что приложение «Сбербанк онлайн сайт» не является официальным, а создано мошенниками. В настоящее время служба безопасности банка уже работает над его блокировкой. «Приложение "Сбербанк Онлайн" недоступно для обновления и скачивания в магазине App Store в связи с ограничениями. Пожалуйста, будьте внимательны — мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских», — сообщил представитель Сбербанка. Он также отметил, что для устройств на базе Android приложение «Сбербанк Онлайн» можно скачать на официальном сайте банка.

Напомним, приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания из App Store 12 апреля из-за санкций. Версии приложения, которые были загружены на пользовательские устройства ранее, продолжают работать и сейчас. Клиентам банка также предлагается взаимодействовать с веб-версией сервиса, адаптированной для мобильных устройств.

Отметим, что нынешний случай, когда мошенники нацелились на клиентов Сбербанка, не первый. В период майских праздников в топ-10 попадало приложение Sberbank Mobile Banking, которое также не имеет никакого отношения к российскому Сбербанку.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
После ухода из России западных сервисов активизировались мошенники, предлагающие к ним доступ
Сбербанк предупредил россиян о возможном возврате мошеннических схем с вредоносными приложениями
Роскачество: мошенники начали распространять поддельные банковские приложения
Глава Apple предупредил об опасности установки приложений на iPhone из сторонних источников
Мошенники решили воспользоваться удалением приложений российских банков из крупных магазинов
Twitter повысит качество уведомлений с поглощением новой компании
Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Приложения для iOS,
Теги: app store, ios, сбербанк, мошенничество
app store, ios, сбербанк, мошенничество
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 66
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 31
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 6
Trek to Yomi — затупившийся клинок. Рецензия 1

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На основе водорослей создан генератор размером с батарейку AA — он целый год питал электронику на чипе Arm
В Китае испытали ракетный детонационный двигатель на недорогом углеводородном топливе
Google Chrome для Android перестал обновляться у пользователей из России
Большое обновление: состоялся релиз российской ОС «Альт Рабочая станция К» 10
Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Стоимость акций компании рухнула на 20 %
Новая статья: Trek to Yomi — затупившийся клинок. Рецензия 14 мин.
Bohemia Interactive раскроет будущее серии военных шутеров Arma в следующий вторник 3 ч.
Сборник мини-игр Rabbids: Party of Legends выйдет за пределами Китая в последний день июня 4 ч.
Разработчики Nickelodeon All-Star Brawl представили трёх платных персонажей — первый из них уже доступен 4 ч.
Рынок криптовалют сократился более чем на $1 трлн за полгода 5 ч.
В топ-10 App Store в России попало мошенническое приложение, имитирующее сервис Сбербанка 5 ч.
Закрытое альфа-тестирование файтинга MultiVersus пройдёт до конца месяца 5 ч.
Второй платный набор бойцов для The King of Fighters XV поступит в продажу на следующей неделе 6 ч.
Видео: знакомство с «Королевством Фаргуса» в новом геймплейном трейлере Fire Emblem Warriors: Three Hopes 6 ч.
Google оптимизировала Android Auto для использования с любыми автомобильными экранами 7 ч.
AMD поможет Meta развернуть открытую 5G-инфраструктуру на базе решений Xilinx 3 ч.
Salience Labs получила $11,5 млн на разработку гибридного фотонного ИИ-сопроцессора с частотой 10+ ГГц 4 ч.
AUO показала дисплеи для игровых мониторов и ноутбуков с частотой обновления 480 Гц 8 ч.
Samsung повысит цены на услуги по производству чипов на 15-20 % 8 ч.
EPAM потеряла более $75 млн в связи с уходом из России 9 ч.
Богатейшие криптовалютные миллиардеры потеряли почти $50 миллиардов за 2 месяца 9 ч.
Затраты на цифровую трансформацию в 2022 году достигнут $1,8 трлн в мировом масштабе 9 ч.
На Kickstarter появился смартфон в стиле BlackBerry с физической QWERTY-клавиатурой и Android 10 ч.
Марк Цукерберг продемонстрировал работу VR-гарнитуры Project Cambria 11 ч.
xFusion представила блок питания на транзисторах GaN для дата-центров — 3000 Вт в компактном корпусе и 80 Plus Titanium 11 ч.