В топ-10 App Store в России попало мошенническое приложение, имитирующее сервис Сбербанка

На этой неделе седьмое место рейтинга самых скачиваемых бесплатных приложений в российском App Store занял сервис «Сбербанк онлайн сайт», который лишь имитирует свою причастность к отечественной финансовой организации. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные рейтинга платформы data.ai (в прошлом App Annie).

Описание упомянутого продукта указывает на его неофициальны статус. В качестве продавца «Сбербанк онлайн сайт» указан некий Саид Ахметов, а в описании продукта говорится, что данное «приложение для моментального входа в сайт сбербанк онлайн» и что «в приложении получить доступ к сайту на много быстрее» (орфография сохранена). При этом версия приложения для устройств на базе Android не была обнаружена.

В Сбербанке сообщили, что приложение «Сбербанк онлайн сайт» не является официальным, а создано мошенниками. В настоящее время служба безопасности банка уже работает над его блокировкой. «Приложение "Сбербанк Онлайн" недоступно для обновления и скачивания в магазине App Store в связи с ограничениями. Пожалуйста, будьте внимательны — мошенники могут размещать вредоносные приложения под видом банковских», — сообщил представитель Сбербанка. Он также отметил, что для устройств на базе Android приложение «Сбербанк Онлайн» можно скачать на официальном сайте банка.

Напомним, приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно для скачивания из App Store 12 апреля из-за санкций. Версии приложения, которые были загружены на пользовательские устройства ранее, продолжают работать и сейчас. Клиентам банка также предлагается взаимодействовать с веб-версией сервиса, адаптированной для мобильных устройств.

Отметим, что нынешний случай, когда мошенники нацелились на клиентов Сбербанка, не первый. В период майских праздников в топ-10 попадало приложение Sberbank Mobile Banking, которое также не имеет никакого отношения к российскому Сбербанку.