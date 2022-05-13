Видео: знакомство с «Королевством Фаргуса» в новом геймплейном трейлере Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Издательство Nintendo и студия-разработчик Omega Force представили новый полутораминутный геймплейный трейлер своего экшена Fire Emblem Warriors: Three Hopes в жанре мусоу («один против тысячи»).

Напомним, события Fire Emblem Warriors: Three Hopes развернутся во вселенной Fire Emblem: Three Houses — игра позаимствует мир (континент Фодлан) и персонажей (Эдельгарда, Дмитрий, Клод) из тактической стратегии Nintendo.

Новый ролик длится почти полторы минуты и демонстрирует членов фракции «Королевство Фаргуса», которая состоит из участников дома «Голубые львы» в Three Houses. Судя по видео, за каждого можно будет поиграть.

Геймерам в роли наёмника по имени Шез (мужчины или женщины) предстоит присоединиться к одной из трёх контролирующих Фодлан держав и дать бой Пепельному демону, в качестве которого выступает протагонист Three Houses.

Релиз Fire Emblem Warriors: Three Hopes ожидается 24 июня текущего года на Nintendo Switch. Предзаказ в Nintendo eShop открыт с самого анонса, но ввиду введённых ограничений купить игру в России невозможно.