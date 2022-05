Второй платный набор бойцов для The King of Fighters XV поступит в продажу на следующей неделе

Японский издатель и разработчик SNK Corporation анонсировал точную дату выхода набора дополнительных персонажей Team South Town для своего файтинга The King of Fighters XV.

Напомним, Team South Town включает Гиса Ховарда, Билли Кейна и Рюдзи Ямазаки из серии Fatal Fury. Комплект был представлен в феврале текущего года и ожидался к премьере на протяжении мая.

Как стало известно, Team South Town поступит в продажу 17 мая для всех целевых платформ The King of Fighters XV. В этот же день внутриигровая DJ Station пополнится треками из The King of Fighters Neowave.

Первый набор персонажей (Team Garou) для The King of Fighters XV вышел 17 марта и включал Рока Ховарда, Гато и Б. Дженет. Третий комплект ожидается летом, а четвёртый — осенью.

The King of Fighters XV дебютировала 17 февраля на PC (Steam, Microsoft Store, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox Series X и S. В середине апреля для игры вышло бесплатное обновление с персонажем Омега Ругал и режимом Boss Challenge.