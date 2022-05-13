Закрытое альфа-тестирование файтинга MultiVersus пройдёт до конца месяца

Издательство Warner Bros. Games и студия-разработчик Player First Games поделились подробностями закрытого альфа-тестирования своего платформенного файтинга MultiVersus.

Как стало известно, новые испытания пройдут с 19 по 28 мая текущего года на всех целевых платформах MultiVersus. Записаться в добровольцы (доступ не гарантирован) можно на официальном сайте.

В рамках закрытой «альфы» обещают полную поддержку кроссплея, 13 персонажей (некоторых придётся разблокировать), семь карт и четыре режима: «2 на 2», «1 на 1», «Все против всех» и тренировка.

Вдобавок Warner Bros. Games опубликовала ролик с демонстрацией матча в MultiVersus с участием разработчиков и профессиональных игроков. Они сражались на карте Scooby’s Haunted Mansion, которая будет в «альфе».

Релиз MultiVersus до сих пор ожидается в текущем году на PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра будет распространяться по условно-бесплатной модели.