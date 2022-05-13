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Разработчики Nickelodeon All-Star Brawl представили трёх платных персонажей — первый из них уже доступен

Как и было обещано, издательство GameMill Entertainment совместно с разработчиками из Ludosity и Fair Play Labs посредством портала IGN презентовало следующего бойца для своего платформенного файтинга Nickelodeon All-Star Brawl.

Источник изображений: GameMill Entertainment

Источник изображений: GameMill Entertainment

Как стало известно, с сегодняшнего дня в игре появилась девочка-робот Дженни Уэйкман (она же XJ-9) из мультсериала «Жизнь и приключения робота-подростка». С героиней поставляется её альтернативный облик и арена Tremorton Joyride.

Дженни доступна для покупки в составе наборов Jenny Brawler Pack (133 рубля в Steam) и Universe Pack (289 рублей). В последний также входят два других представленных платных персонажа.

Речь идёт о Хью Нейтроне из «Приключений Джимми Нейтрона, мальчика-гения» (выйдет летом) и Рокко из «Новой жизни Рокко» (осенью). Как и в случае с Дженни, в комплектах с этими героями идут по альтернативному облику и уникальной арене.

Nickelodeon All-Star Brawl вышла на PC (Steam), PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра примечательна тем, что позволяет управлять героями различных мультфильмов Nickelodeon и столкнуть их друг с другом.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: nickelodeon all-star brawl, ludosity, fair play labs, gamemill entertainment, файтинг, платформер
nickelodeon all-star brawl, ludosity, fair play labs, gamemill entertainment, файтинг, платформер
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