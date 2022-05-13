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Сборник мини-игр Rabbids: Party of Legends выйдет за пределами Китая в последний день июня

Французское издательство Ubisoft анонсировало точную дату выхода за пределами Китая сборника мини-игр для компании Rabbids: Party of Legends (она же Rabbids: Adventure Party) от студии Ubisoft Chengdu.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Напомним, Rabbids: Adventure Party дебютировала в Китае ещё 5 августа 2021 года на Nintendo Switch. О международном релизе проекта Ubisoft обмолвилась в своём недавнем финансовом отчёте.

Как стало известно, Rabbids: Party of Legends поступит в продажу 30 июня текущего года для PS4, Xbox One, Nintendo Switch и в Google Stadia. На PS5, Xbox Series X и S игра будет работать по обратной совместимости.

События Rabbids: Party of Legends разворачиваются во вдохновлённом классическим китайским романом «Путешествие на Запад» мифическом мире, куда по сюжету заносит бешеных кроликов и откуда им предстоит выбраться.

Rabbids: Party of Legends включает 50 мини-игр разной степени глупости, локальный мультиплеер на четверых («2 на 2» или «Все против всех») и настройку уровня сложности искусственного интеллекта.

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Рубрики: Новости Software, игры, Аркада, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo, Облачные игровые платформы,
Теги: rabbids: party of legends, ubisoft chengdu, ubisoft, аркада
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