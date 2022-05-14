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Представлен планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition с 10,4" экраном 2К

Как и ожидалось, южнокорейская компания Samsung представила планшетный компьютер Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition. Устройство функционирует под управлением операционной системы Android 12 с фирменной надстройкой One UI 4.0.

Источник изображений: Amazon / Samsung

Источник изображений: Amazon / Samsung

Применён процессор Snapdragon 720G разработки Qualcomm. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 465 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель Adreno 618.

Дисплей размером 10,4 дюйма по диагонали обладает разрешением 2000 × 1200 точек (формат 2К). Взаимодействовать с этой панелью можно при помощи пальцев и фирменного пера S Pen.

В оснащение входят 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, который можно дополнить картой microSD. Есть аудиосистема AKG с двумя динамиками и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников.

Спереди установлена 5-мегапиксельная камера, сзади — камера с 8-мегапиксельным сенсором. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 7040 мА·ч. Цена составляет приблизительно $420.

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Рубрики: Новости Hardware, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: samsung, galaxy tab, планшет
samsung, galaxy tab, планшет
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