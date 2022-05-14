Смартфон Moto G52j 5G замечен в бенчмарке с процессором Snapdragon 695

В апреле компания Motorola представила смартфон среднего уровня Moto G52 на основе процессора Snapdragon 680 разработки Qualcomm. А теперь говорится о подготовке новой модификации этого аппарата.

В популярном бенчмарке Geekbench показалась модель Moto G52j 5G. В её основу ляжет чип Snapdragon 695, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.

Говорится о наличии 6 Гбайт оперативной памяти, многомодульной камеры с 50-мегапиксельным основным сенсором и адаптера беспроводной связи Wi-Fi, поддерживающего частотные диапазоны 2,4 и 5 ГГц.

Возможно, от нынешней версии Moto G52 (на первом изображении) готовящийся смартфон унаследует 6,6-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 1080 × 2400 точек и частотой обновления 90 Гц. Официальная презентация Moto G52j 5G ожидается в скором времени.