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Смартфон Moto G52j 5G замечен в бенчмарке с процессором Snapdragon 695

В апреле компания Motorola представила смартфон среднего уровня Moto G52 на основе процессора Snapdragon 680 разработки Qualcomm. А теперь говорится о подготовке новой модификации этого аппарата.

Источник изображения: Motorola

Источник изображения: Motorola

В популярном бенчмарке Geekbench показалась модель Moto G52j 5G. В её основу ляжет чип Snapdragon 695, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.

Говорится о наличии 6 Гбайт оперативной памяти, многомодульной камеры с 50-мегапиксельным основным сенсором и адаптера беспроводной связи Wi-Fi, поддерживающего частотные диапазоны 2,4 и 5 ГГц.

Источник изображения: Geekbench

Источник изображения: Geekbench

Возможно, от нынешней версии Moto G52 (на первом изображении) готовящийся смартфон унаследует 6,6-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 1080 × 2400 точек и частотой обновления 90 Гц. Официальная презентация Moto G52j 5G ожидается в скором времени.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: motorola, moto, смартфон
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