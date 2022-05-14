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Команда Илона Маска проверит количество фейковых аккаунтов в Twitter

Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) сообщил о решении провести собственное исследование для определения количество ботов среди пользователей Twitter, прежде чем продолжить процесс покупки социальной сети.

REUTERS/Dado Ruvic

REUTERS/Dado Ruvic

В минувшую пятницу Маск объявил о приостановке сделки по покупке Twitter после публикации отчёта о работе социальной сети в первом квартале 2022 года, согласно которому около 5 % аккаунтов монетизируемых ежедневных активных пользователей Twitter являются фейковыми или используются для спама.

«Чтобы выяснить это, моя команда проведет случайную выборку из 100 подписчиков @twitter»,написал Маск в своём твите со ссылкой на собственный аккаунт платформы, у которого более 61 млн подписчиков. Он также предложил другим участникам социальной сети провести подобную проверку «и посмотреть, что они обнаружат».

Илон Маск добавил, что взял выборку в 100 аккаунтов для проверки, поскольку такое же количество Twitter использует при собственных расчётах.

Напомним, что 25 апреля социальная сеть Twitter сообщила о том, что приняла предложение Маска о покупке. Неделю спустя Twitter публично признала, что фейковые и спам-аккаунты составляли менее 5 % её монетизируемых ежедневных активных пользователей в первом квартале 2022 года.

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: илон маск, twitter, социальные сети
илон маск, twitter, социальные сети
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