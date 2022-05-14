Технологические компании США попросили Верховный суд заблокировать техасский закон о соцсетях — он запрещает банить пользователей за политические взгляды

Лоббистские группы, представляющие интересы Facebook * , Twitter, Google и ряда других технологических компаний подали срочный запрос с Верховный суд США с целью отменить принятый в штате Техас закон, запрещающий крупным платформам соцсетей блокировать пользователей на основании их политических взглядов.

Закон вступил в силу в минувшую среду после того, как Пятый окружной апелляционный суд США удовлетворил ходатайство штата и отменил вынесенный ранее окружным судьёй запрет, блокирующий этот закон. Согласно документу, компании, управляющие соцсетями с более чем 50 млн пользователей, лишаются права производить блокировку пользователей на основании их политических взглядов; кроме того, закон требует публичного раскрытия информации о том, как администрации платформ модерируют контент.

Закон был подписан губернатором Техаса Грегом Эбботтом (Greg Abbott), членом республиканской партии, в сентябре прошлого года. После этого организация NetChoice и Ассоциация компьютерной и коммуникационной индустрии обратились в суд с требованием заблокировать документ, и в декабре окружной судья Роберт Питман (Robert Pitman) в техасской столице Остине вынес предварительный судебный запрет. По версии судьи, закон нарушает конституционное право администраций соцсетей на свободу слова, гарантированное Первой поправкой.

Авторы срочного запроса в Верховный суд США попросили «позволить остаться в силе выверенной мотивировочной части [решения] Окружного суда на время проведения апелляционного процесса».